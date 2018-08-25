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Изменения в закон о ИНП являются очень плохими для самих поляков - Климкин

Киев • УНН

 • 10008 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Изменения в закон об Институте национальной памяти (Польши - ред.) являются очень плохими для всех, но прежде всего, для Польши и для поляков. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя прекращение уголовного преследования известного историка Григория Куприяновича, передает УНН.

Изменения в закон о ИНП являются очень плохими для самих поляков - Климкин

"Прекращение уголовного преследования известного историка и общественного деятеля Григория Куприяновича вызывает у меня очень смешанные чувства", - отметил Климкин.

По словам министра, "то, что сделал Институт национальной памяти Польши, очень важно для него лично с человеческой точки зрения, и собственно, это и есть победа здравого смысла как такового".

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"Но основа, само существование этого законодательства, изменения в закон об Институте национальной памяти, они остаются. Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли.
Поэтому должны работать дальше", - написал глава МИД.

Климкин подчеркнул, что "... на самом деле, это законодательство является очень плохим для всех. Но прежде всего, для Польши и для поляков".

Напомним, 27 июня две палаты парламента Польши - сейм и сенат - приняли изменения в закон о ИНП. Согласно решению польских парламентариев, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом это не касается положения закона о ИНП относительно "преступлений украинских националистов".

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