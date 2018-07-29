У Львові невідомі влаштували провокацію на Цвинтарі орлят

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 липня. УНН. Учора, у Львові, група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 г., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря. Про це повідомили у прес-службі ЛМР, передає УНН.

"Дерев’яні щити виступали захистом від пошкоджень для історичних скульптур двох левів, що стоять перед аркою на вході до польських військових поховань. У межах 16−17 годин близько десяти молодиків спортивної зовнішності почали ламати й виривати ці щити. Охороні цвинтаря спільно з поліцією вдалося затримати одного з порушників",- повідомив директор ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар” Михайло Нагай.

Міськрада скерувала звернення до правоохоронних органів за фактом пошкодження майна. Деталі події та особу затриманого встановлюють.

Додамо, що кореспонденту УНН з власних джерел стало відомо, що одного з нападників затримали, і він виявився іноземцем.

Нагадаємо, раніше Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили угруповання, яке на замовлення представників країни-агресора влаштовувало провокаційні акції у Львові.

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