Во Львове неизвестные устроили провокацию на Кладбище орлят
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 июля. УНН. Вчера, во Львове, группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС, передает УНН.
"Деревянные щиты выступали защитой от повреждений для исторических скульптур двух львов, стоящих перед аркой на входе в польских военных захоронений. В рамках 16-17 часов около десяти молодых людей спортивного внешности начали ломать и вырывать эти щиты. Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из нарушителей ", - сообщил директор ЛКП" Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
Горсовет направил обращение в правоохранительные органы по факту повреждения имущества. Детали события и личности задержанного устанавливается.
Добавим, что корреспонденту УНН из собственных источников стало известно, что одного из нападавших задержали, и он оказался иностранцем.
Напомним, ранее Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили группировку, которая по заказу представителей страны-агрессора устраивало провокационные акции во Львове.