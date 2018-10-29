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У МЗС Польщі прокоментували на ситуацію з левами на цвинтарі орлят

У МЗС Польщі прокоментували на ситуацію з левами на цвинтарі орлят

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Польща рішуче проти усунення фігур левів на цвинтарі орлят у Львові. Про це заявив віце-голова Міністерства закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, передає УНН з посиланням на "Польське радіо".

"Польща рішуче проти усунення цих фігур", - заявив він.

Міністр зазначив, що позиція української сторони щодо левів на Личаківському кладовищі "давно відома" польському уряду. Ця проблема, за його словами, була "однією з осей" перемовин міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Варшаві.

Він додав, що тема левів на Цвинтарі орлят була теж порушена під час розмов на парламентському рівні, за участі спікера сейму Марека Кухцінського та віце-спікера Верховної ради України Оксани Сироїд 8 жовтня, а також під час перемовин Ціхоцького з головою комітету закордонних справ українського парламенту Ганною Гопко.

"Ми представили наш рішучий протест щодо можливості незаконного усунення левів, незаконного у тому сенсі, що це порушить двосторонній протокол щодо відновлення та реконструкції Личаківського кладовища", − заявив віце-голова МЗС Польщі.

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Він додав, що українську сторону попередили про "негативні наслідки такого руху для двосторонніх відносин".

Крім того, посольство Республіки Польща у Києві звернулося до Міністерства закордонних справ України у справі заяви Львівської обласної ради про усунення кам’яних фігур левів з Меморіалу львівських орлят, повідомив міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. Він висловив надію, що порозуміння з цього питання все ще можливе.

"Хочу запевнити та поінформувати, що наша установа у Києві звернулася до українського МЗС. Побачимо. Маю надію, що порозуміння у цій справі все ще можливе. Я не хотів би, щоб емоції переважали над потребою, або реалізацією стратегічної цілі Польщі, якою є розвиток позитивних відносин з Україною", − сказав голова МЗС Польщі, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомляв УНН, депутати Львівської обласної ради проголосували  за усунення левів з цвинтаря орлят, що розташований на Личаківському кладовищі. 

Довідка УНН: "Меморіал львівських орлят" - Польський військовий меморіал у Львові що становить частину Личаківського кладовища. Після зайняття Львова радянськими військами меморіал поступово піддавали руйнації. Відновлення меморіалу почалося на межі 1980-х і 1990-х років. 24 червня 2005 р., за участю президентів Польщі і України, на Личаківському цвинтарі були відкриті меморіал загиблим воїнам Української Галицької Армії та польський військовий меморіал.

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У 2016 році Львівські депутати уперше заявили, що встановлення левів на польському військовому меморіалі у Львові "може мати антиукраїнський зміст".

Як повідомляв УНН, у Львові, група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 г., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря. 

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