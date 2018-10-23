Конституційний суд Польщі наступного місяця розгляне зміни до закону про ІНП – Клімкін

"Звичайно, не може оминути питання про те, що Конституційний суд Польщі наступного місяця буде розглядати зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Це для нас теж емоційне питання. Звичайно, я не можу коментувати його, але для нас всіх, для всіх Українців важливо, щоб рішення, яке буде прийнято, відповідало справжньому сенсу нашої історії, нашої дружби, нашого партнерства і нашого розуміння, яким чином іти вперед", - сказав Клімкін.



Зараз в цьому законі тільки українці згадуються окремо, і на думку міністра, це є несправедливим.



"Від цього не мають страждати ні поляки ні українці", - додав він.



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Як повідомляв УНН, Україна та Польща домовились про те, як рухатимуться вперед щодо історичних суперечок.