Конституційний суд Польщі наступного місяця розгляне зміни до закону про ІНП – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Конституційний суд Польщі наступного місяця буде розглядати зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, не може оминути питання про те, що Конституційний суд Польщі наступного місяця буде розглядати зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Це для нас теж емоційне питання. Звичайно, я не можу коментувати його, але для нас всіх, для всіх Українців важливо, щоб рішення, яке буде прийнято, відповідало справжньому сенсу нашої історії, нашої дружби, нашого партнерства і нашого розуміння, яким чином іти вперед", - сказав Клімкін.
Зараз в цьому законі тільки українці згадуються окремо, і на думку міністра, це є несправедливим.
"Від цього не мають страждати ні поляки ні українці", - додав він.
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Як повідомляв УНН, Україна та Польща домовились про те, як рухатимуться вперед щодо історичних суперечок.