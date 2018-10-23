Конституционный суд Польши в следующем месяце рассмотрит изменения в закон о ИНП - Климкин

"Конечно, не может обойти вопрос о том, что Конституционный суд Польши в следующем месяце будет рассматривать изменения в закон об Институте национальной памяти. Это для нас тоже эмоциональный вопрос. Конечно, я не могу комментировать его, но для нас всех, для всех украинцев важно, чтобы решение, которое будет принято, соответствовало настоящему смыслу нашей истории, нашей дружбы, нашего партнерства и нашего понимания, каким образом идти вперед", - сказал Климкин.



Сейчас в этом законе только украинцы упоминаются отдельно, и по мнению министра, это несправедливо.



"От этого не должны страдать ни поляки ни украинцы", - добавил он.



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Как сообщал УНН, Украина и Польша договорились о том, как двигаться вперед по исторических спорах.