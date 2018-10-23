Україна та Польща домовились про те, як рухатимуться вперед щодо історичних суперечок

"У нас були дуже важливі моменти в нашій спільній історії, ми теж маємо їх пам’ятати", - сказав міністр.



За його словами, водночас, Україна та Польща жодним чином не мають оминати складні питання своєї історії.



"Тому ми сьогодні говорили про те, яким чином ми можемо іти далі, в тому сенсі, щоб поновити пам’ятники, які ідуть в Польщі і які, безумовно, є юридично закріплені і ми маємо це зробити. Це також обов’язок наших польських друзів і колег. Але так само іти вперед з пошуковими роботами, оскільки це важливо для кожного", - підкреслив Клімкін.



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На його думку, політики мають займатись проблемами сьогодення і питаннями майбутнього, в той час як історики, спільно, мають займатись питаннями минулого.



"Що б вони не знайшли – оскільки ми маємо їм довіряти – ми маємо визнати ці факти чесно, з відкритим серцем, і я сказав – я готовий чи сам, чи разом з нашими польськими друзями віддати шану всім: як українцям, так і полякам, які трагічно загинули в тій історії…Тому ми домовились про те, яким чином ми можемо рухатись вперед. Зараз ще додатково над цим попрацюємо і дуже сподіваюсь, що ми можемо йти далі", - підкреслив він.



Нагадаємо, зміни до закону про Інститут національної пам'яті (Польщі - ред.) є дуже поганими для всіх, але насамперед, для Польщі і для поляків. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС України Павло Клімкін, коментуючи припинення кримінального переслідування відомого історика Григорія Куприяновича.