Украина и Польша договорились о том, как двигаться вперед относительно исторических споров

"У нас были очень важные моменты в нашей общей истории, мы тоже должны их помнить", - сказал министр.



По его словам, в то же время Украина и Польша никоим образом не должны обходить сложные вопросы истории.



"Поэтому мы сегодня говорили о том, каким образом мы можем идти дальше, в том смысле, чтобы восстановить памятники, которые идут в Польше и которые, безусловно, являются юридически закреплены и мы должны это сделать. Это также обязанность наших польских друзей и коллег. Но так же идти вперед с поисковыми работами, поскольку это важно для каждого", - подчеркнул Климкин.



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По его мнению, политики должны заниматься проблемами современности и вопросами будущего, в то время как историки, совместно, должны заниматься вопросами прошлого.



"Что бы они не нашли - так мы должны им доверять - мы должны признать эти факты честно, с открытым сердцем, и я сказал - я готов или сам, или вместе с нашими польскими друзьями отдать дань уважения всем: как украинцам, так и полякам, которые трагически погибли в той истории ... Поэтому мы договорились о том, каким образом мы можем двигаться вперед. Сейчас еще дополнительно над этим поработаем и очень надеюсь, что мы можем идти дальше", - подчеркнул он.



Напомним, изменения в закон о Институт национальной памяти (Польши - ред.) есть очень плохими для всех, но прежде всего, для Польши и для поляков. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя прекращение уголовного преследования известного историка Григория Куприяновича.