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В МИД Польши прокомментировали ситуацию со львами на кладбище орлят

В МИД Польши прокомментировали ситуацию со львами на кладбище орлят

Киев  •  УНН

 • 10057 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Польша решительно против устранения фигур львов на кладбище орлят во Львове. Об этом заявил вице-глава Министерства иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Польша решительно против устранения этих фигур", - заявил он.

Министр отметил, что позиция украинской стороны относительно львов на Лычаковское кладбище "давно известна" польскому правительству. Эта проблема, по его словам, была "одной из осей" переговоров министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Варшаве.

Он добавил, что тема львов на Кладбище орлят была тоже нарушена во время разговоров на парламентском уровне, с участием спикера сейма Марека Кухцинського и вице-спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сироед 8 октября, а также во время переговоров Цихоцкого с председателем комитета иностранных дел украинского парламента Анной Гопко.

"Мы представили наш решительный протест относительно возможности незаконного устранения львов, незаконного в том смысле, что это нарушит двусторонний протокол по восстановлению и реконструкции Лычаковского кладбища", - заявил вице-глава МИД Польши.

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Он добавил, что украинскую сторону предупредили о "негативных последствиях такого движения для двусторонних отношений".

Кроме того, посольство Республики Польша в Киеве обратилось в Министерство иностранных дел Украины в деле заявления Львовского областного совета об устранении каменных фигур львов с Мемориала львовских орлят, сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он выразил надежду, что понимание по этому вопросу все еще возможно.

"Хочу заверить и проинформировать, что наше учреждение в Киеве обратилось в украинский МИД. Посмотрим. Надеюсь, что понимание в этом деле все еще возможно. Я не хотел бы, чтобы эмоции преобладали над необходимостью, или реализацией стратегической цели Польши, которой является развитие позитивных отношений с Украиной", - сказал глава МИД Польши, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщал УНН, депутаты Львовского областного совета проголосовали за устранение львов с кладбища орлят, которое расположено на Лычаковское кладбище.

Справка УНН: "Мемориал львовских орлят" - Польский военный мемориал во Львове составляющий часть Лычаковского кладбища. После занятия Львова советскими войсками мемориал постепенно подвергали разрушению. Восстановление мемориала началось на рубеже 1980-х и 1990-х годов. 24 июня 2005, с участием президентов Польши и Украины, на Лычаковском кладбище было открыто мемориал погибшим воинам Украинской Галицкой Армии и польский военный мемориал.

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В 2016 году Львовские депутаты впервые заявили, что установление львов на польском военном мемориале во Львове "может иметь антиукраинское содержание".

Как сообщал УНН, во Львове, группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 г., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища.

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