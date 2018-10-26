У Польщі відреагували на рішення щодо знесення левів з цвинтаря орлят
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки їх перебування на території кладовища у Львові не може становити загрозу для суверенності й незалежності України. Про це заявив голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Леви повинні залишитися на своєму місці", - зазначив історик, коментуючи резолюцію Львівської обласної ради про усунення скульптур левів з Меморіалу львівських орлят.
За його словами, польській стороні важко зрозуміти, чим продиктоване бажання Львівської обласної ради усунути скульптури, оскільки "Україна нині – це велика незалежна держава".
"Яким чином можуть становити загрозу ці два леви на цвинтарі захисників Львова. Вони там повинні залишитися", - додав він.
Двох кам'яних левів повернули на цвинтар захисників Львова у 2015 році. Нині вони стоять там прикриті дерев’яними щитами. Львівська обласна рада ще у 2016 році прийняла подібну резолюцію з вимогою усунути скульптури з польського кладовища.
Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, депутати Львівської обласної ради проголосували за резолюцію до українського уряду та правоохоронних органів України. Вони вважають, що скульптури на польському цвинтарі встановлені незаконно і вони є частиною польської пропаганди.
14 березня у Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища. За попередніми даними, у Львові невідомі кинули гранату РГД-5.