У Польщі відреагували на рішення щодо знесення левів з цвинтаря орлят

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки їх перебування на території кладовища у Львові не може становити загрозу для суверенності й незалежності України. Про це заявив голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек, передає УНН з посиланням на Польське радіо.