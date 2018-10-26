В Польше отреагировали на решение о сносе львов с кладбища орлят
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку их пребывания на территории кладбища во Львове не может представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. Об этом заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Львы должны остаться на своем месте", - отметил историк, комментируя резолюцию Львовского областного совета об устранении скульптур львов с Мемориала львовских орлят.
По его словам, польской стороне трудно понять, чем продиктовано желание Львовского областного совета устранить скульптуры, поскольку "Украина сегодня - это большое независимое государство".
"Каким образом могут представлять угрозу эти два льва на кладбище защитников Львова. Они там должны остаться", - добавил он.
Двух каменных львов вернули на кладбище защитников Львова в 2015 году. Сейчас они стоят там прикрыты деревянными щитами. Львовский областной совет еще в 2016 году принял подобную резолюцию с требованием устранить скульптуры из польского кладбища.
Напомним, вчера, 25 октября, депутаты Львовского областного совета проголосовали за резолюцию к украинскому правительству и правоохранительных органов Украины. Они считают, что скульптуры на польском кладбище установлены незаконно и они являются частью польской пропаганды.
14 марта во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковское кладбище. По предварительным данным, во Львове неизвестные бросили гранату РГД-5.