У мерії Львова розповіли подробиці вибуху на Личаківському кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На територію Личаківського цвинтаря у Львові у ніч на середу невідомі кинули предмет, який вибухнув, від вибуху утворилась ямка діаметром 30 см. Ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
"Зі слів охоронця, вибух пролунав за 15 м від господарських приміщень. Виглядає так, що на травник з-за муру хтось кинув невідомий предмет. На місці вже працюють експерти. Від вибуху утворилась ямка 30 см діаметром. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють відповідні служби", - повідомив директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай
Як зазначається, невідомий предмет обстежують спеціалісти.
При цьому місцевий депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook повідомив, що зі слів свідків, невідомий предмет, який вибухнув, "кинули метрів з 20 до поховання польських орлят".
Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища.