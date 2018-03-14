У мерії Львова розповіли подробиці вибуху на Личаківському кладовищі

"Зі слів охоронця, вибух пролунав за 15 м від господарських приміщень. Виглядає так, що на травник з-за муру хтось кинув невідомий предмет. На місці вже працюють експерти. Від вибуху утворилась ямка 30 см діаметром. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють відповідні служби", - повідомив директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай

Як зазначається, невідомий предмет обстежують спеціалісти.

При цьому місцевий депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook повідомив, що зі слів свідків, невідомий предмет, який вибухнув, "кинули метрів з 20 до поховання польських орлят".

Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища.