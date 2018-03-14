В мэрии Львова рассказали подробности взрыва на Лычаковском кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На территорию Лычаковского кладбища во Львове в ночь на среду неизвестные бросили предмет, который взорвался, от взрыва образовалась ямка диаметром 30 см. Никто не пострадал, надгробия также не были повреждены. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы", - сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
Как отмечается, неизвестный предмет обследуют специалисты.
При этом местный депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что по словам свидетелей, неизвестный предмет, который взорвался, "кинули метров с 20 до захоронения польских орлят".
Напомним, во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища.