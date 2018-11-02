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Розенко: ситуацию со львами на кладбище орлят во Львове должен решать горсовет

Розенко: ситуацию со львами на кладбище орлят во Львове должен решать горсовет

Киев  •  УНН

 • 10671 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вопрос о сносе скульптур львов на кладбище орлят во Львове остается в ответственности городского совета. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины и сопредседатель украинского-польской комиссии по вопросам увековечения памяти Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на TVP.info.

По его словам, правовой статус скульптур неурегулирован, но комиссия не будет вмешиваться в вопрос о судьбе скульптур, и он "должен решаться органами местного самоуправления города".

Розенко подчеркнул, что "Львовский горсовет может сделать это двумя способами: либо определиться с правовым статусом скульптур, либо решить проблему другим, законным способом".

Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, который расположен на Лычаковское кладбище.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины.

В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур львов на кладбище орлят во Львове.

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