Розенко: ситуацию со львами на кладбище орлят во Львове должен решать горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вопрос о сносе скульптур львов на кладбище орлят во Львове остается в ответственности городского совета. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины и сопредседатель украинского-польской комиссии по вопросам увековечения памяти Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на TVP.info.
По его словам, правовой статус скульптур неурегулирован, но комиссия не будет вмешиваться в вопрос о судьбе скульптур, и он "должен решаться органами местного самоуправления города".
Розенко подчеркнул, что "Львовский горсовет может сделать это двумя способами: либо определиться с правовым статусом скульптур, либо решить проблему другим, законным способом".
Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, который расположен на Лычаковское кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины.
В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур львов на кладбище орлят во Львове.