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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107170 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146164 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137288 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128597 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172471 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Ультраправые поляки устроили перфоманс на кладбище орлят во Львове

Ультраправые поляки устроили перфоманс на кладбище орлят во Львове

Киев  •  УНН

 • 11940 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В воскресенье, 4 ноября, польские футбольные фанаты зажгли файеры на кладбище орлят во Львове. Такую информацию разместили в пятницу на своей Facebook-странице представители правой организации "Большая Силезия", передает УНН.

"По случаю 100-летия героической обороны Львова мы посещаем кладбище львовских орлов, и мы помним крупнейших польских героев, о чем забывает проукраинское польское государство", - говорится в сообщении организации.

На фото с десяток человек с зажженными файерами развернули большой бело-красный плакат на территории кладбища орлят.

Отметим, в полиции Львовской области инцидент на кладбище не комментируют.

Зато ситуацию прокомментировал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Это Львов, а не Польша. Это кладбище, а не стадион. Польские радикалы продолжают использовать мертвых в ненужных войнах с соседями", - отметил он.

Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов на кладбище орлят, расположенных на Лычаковское кладбище.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут составлять угрозу для суверенитета и независимости Украины.

В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур львов на кладбище орлят во Львове.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что вопрос о сносе скульптур львов на кладбище орлят во Львове остается в ответственности городского совета.

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