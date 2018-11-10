Ультраправые поляки устроили перфоманс на кладбище орлят во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В воскресенье, 4 ноября, польские футбольные фанаты зажгли файеры на кладбище орлят во Львове. Такую информацию разместили в пятницу на своей Facebook-странице представители правой организации "Большая Силезия", передает УНН.
"По случаю 100-летия героической обороны Львова мы посещаем кладбище львовских орлов, и мы помним крупнейших польских героев, о чем забывает проукраинское польское государство", - говорится в сообщении организации.
На фото с десяток человек с зажженными файерами развернули большой бело-красный плакат на территории кладбища орлят.
Отметим, в полиции Львовской области инцидент на кладбище не комментируют.
Зато ситуацию прокомментировал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Это Львов, а не Польша. Это кладбище, а не стадион. Польские радикалы продолжают использовать мертвых в ненужных войнах с соседями", - отметил он.
Напомним, недавно депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов на кладбище орлят, расположенных на Лычаковское кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут составлять угрозу для суверенитета и независимости Украины.
В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур львов на кладбище орлят во Львове.
Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что вопрос о сносе скульптур львов на кладбище орлят во Львове остается в ответственности городского совета.