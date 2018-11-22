Польские студенты пытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей Лычаковского кладбища. Об этом сообщил заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что на Лычаковское кладбище работники и охрана кладбища задержала трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений). Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством", – сообщил Москаленко.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. УНН ожидает комментария полиции по поводу этого инцидента.
Напомним, 4 ноября польские футбольные фанаты зажгли файеры на кладбище орлят во Львове.
Как сообщал УНН, депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковском кладбище.
В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о сносе скульптур львов остается в ответственности городского совета.