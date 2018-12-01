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Суд виніс вирок трьом полякам за підпал фаєрів на львівському цвинтарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Личаківський районий суд міста Львова визнав винними трьох поляків за статею "хуліганство". Вони підпалили два фаєри на Личаківському цвинтарі, неподалік польських військових поховань. Суд призначив покарання у виді 8,5 тисяч грн штрафу кожному, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Личаківського районого суду Львова.

“Суд, врахувавши покарання, яке в судових дебатах просив застосувати до обвинувачених прокурор, визнав їх винними у вчиненні злочину та призначив покарання у виді 8,5 тисяч грн штрафу кожному”, — повідомляється в прес-центрі суду.

В повідомленні суду зазначається, що винні у хуліганстві польські студенти признали свою провину та “характеризуються позитивно”.

“Обираючи вид та розмір покарання, суд врахував як тяжкість вчиненого злочину, так і обставини, які пом’якшують покарання, а також дані про особу винних. Так, судом взято до уваги, що обвинувачені, які є студентами 4 курсу, за місцем навчання характеризуються позитивно, щиро розкаялися та попросили пробачення за вчинене, сприяли розкриттю злочину, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання. Об’єктивно з’ясувавши всі обставини справи, суд погодився... перейти до більш м’якого виду основного покарання”, — йдеться в постанові суду.

Нагадаємо, у Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів Личаківського цвинтаря.

Нагадаємо, 4 листопада польські футбольні фанати запалили фаєри на цвинтарі орлят у Львові.

Як повідомляв УНН, депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.

В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України. У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання щодо знесення скульптур левів залишається у відповідальності міської ради.

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