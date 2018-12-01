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Суд вынес приговор трем полякам за поджог файеров на львовском кладбище

Суд вынес приговор трем полякам за поджог файеров на львовском кладбище

Киев  •  УНН

 • 14619 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Львова признал виновными трех поляков по статье “хулиганство”. Они подожгли два файера на Лычаковском кладбище, неподалеку польских военных захоронений. Суд назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лычаковского районного суда Львова.

“Суд, учитывая наказание, в судебных прениях просил применить к обвиняемым прокурор, признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому”, — сообщается в пресс-центре суда.

В сообщении суда отмечается, что виновные в хулиганстве польские студенты признали свою вину и “характеризуются положительно”.

“Выбирая вид и размер наказания, суд учел как тяжесть совершенного преступления, так и обстоятельства, смягчающие наказание, а также данные о личности виновных. Так, судом принято во внимание, что обвиняемые, которые являются студентами 4 курса, по месту учебы характеризуются положительно, искренне раскаялись и попросили прощения за содеянное, способствовали раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Объективно выяснив все обстоятельства дела, суд согласился ... перейти к более мягкому виду основного наказания”, — говорится в постановлении суда.

Напомним, во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей Лычаковского кладбища.

Напомним, 4 ноября польские футбольные фанаты зажгли файеры на кладбище орлят во Львове.

Как сообщал УНН, депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковское кладбище.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о сносе скульптур львов остается в ответственности городского совета.

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