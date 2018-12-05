На Личаківському кладовищі намагалися розбити скульптури левів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Львові невідомі особи намагались пошкодити скульптури левів на цвинтарі орлят. Про це повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко у Facebook, передає УНН.
"Цієї ночі близько другої години ночі була знову спроба розбити конструкції, в яких знаходяться скульптури левів на кладовищі польських військових поховань. До ранку конструкції вже відновили", - написав Москаленко.
Зараз тривають слідчі дії. Хуліганів не затримали.
"Зважаючи на системність провокацій, Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективних дій щодо розслідування та недопущення подальших провокацій", – зазначив заступник міського голови.
Нагадаємо, у Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на Личаківському цвинтарі, неподалік польських військових поховань. Суд визнав трьох поляків винними за статею "хуліганство".
Як повідомляв УНН, депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.
В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України. У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання щодо знесення скульптур левів залишається у відповідальності міської ради.