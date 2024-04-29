На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической и транспортной инфраструктуры, учебное заведение, детский сад, и агропредприятие. Обошлось без пострадавших, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Велетенское, Инженерное, Молодежное, Белозерка, Кизомыс, Ивановка, Станислав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львов, Новокаиры, Шляховое, Костырка, Ольговка, Дарьевка, Дудчаны и город Херсон.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, объект критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие
По словам главы ОВА, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
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