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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 05:12  •  12224 просмотра

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Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической и транспортной инфраструктуры, учебное заведение, детский сад, и агропредприятие. Обошлось без пострадавших, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Велетенское, Инженерное, Молодежное, Белозерка, Кизомыс, Ивановка, Станислав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львов, Новокаиры, Шляховое, Костырка, Ольговка, Дарьевка, Дудчаны и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, объект критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие

- написал Прокудин.

По словам главы ОВА, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый29 апреля 2024, 04:28 • 13662 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
belozerkaБелозерка
beryslavБерислав
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
khersonХерсон
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