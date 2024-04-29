На Херсонщині росіяни поцілили у навчальний заклад, дитячий садок та об’єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали в Херсонській області, влучивши в навчальний заклад, дитячий садок та об'єкт критичної інфраструктури, але обійшлося без жертв.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, поціливши в об’єкт критичної та транспортної інфраструктури , навчальний заклад, дитячий садок, та агропідприємство. Обійшлось без постраждалих, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерка, Кізомис, Іванівка, Станіслав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирка, Ольгівка, Дар'ївка, Дудчани та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство
За словами голови ОВА, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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