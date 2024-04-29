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Армія рф вдарила понад 340 разів по Запорізькій області: поцілила ракетою по Запоріжжю, є поранений

Київ • УНН

 • 24626 перегляди

Російські війська 346 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, в тому числі здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя, внаслідок чого одна людина отримала поранення.

російська війська минулої доби 346 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Зокрема, завдали ракетний удар по Запоріжжю та вдарили із авіації по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. Під час ворожої атаки на Запорізький район поранення отримав один чоловік. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район.

- написав Федоров у Telegram.

За його словами, 28 квітня військовослужбовці рф здійснили ракетний удар по Запоріжжю. 

6 авіаційних ударів росіяни нанесли по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.

118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 

216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська. 

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла", - вказав голова ОВА. 

Доповнення 

28 квітня російські війська поцілили в один з промислових обʼєктів Запоріжжя, обійшлось без постраждалих. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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