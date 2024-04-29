Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый

российские войска за прошедшие сутки 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, нанесли ракетный удар по Запорожью и ударили с авиации по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино. Во время вражеской атаки на Запорожский район ранения получил один человек. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Один мужчина ранен во время вражеской атаки на Запорожский район. - написал Федоров в Telegram.

По его словам, 28 апреля военнослужащие рф осуществили ракетный удар по Запорожью.

6 авиационных ударов россияне нанесли по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино.

118 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Левадное, Малую Токмачку и Роботино.

216 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового, и Степногорска.

"Поступило 12 сообщений о разрушении жилья", - указал глава ОГА.

Дополнение

28 апреля российские войска попали в один из промышленных объектов Запорожья, обошлось без пострадавших.