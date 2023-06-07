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В Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, эвакуированы более полутора тысяч человек - МВД

Киев • УНН

 • 245714 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены 29 населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

В Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, эвакуированы более полутора тысяч человек - МВД

Цитата

"Всего фактически подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 - на подконтрольной Украине территории, а 10 - под временной оккупацией. Эвакуированы более 1560 человек. За ночь вода в Херсоне поднялась на 1 метр, ожидается, что она продолжит прибывать и в течение дня", - написал Клименко в Facebook.

Детали

По его словам, в регионе работают почти 1600 спасателей и полицейских и около 300 единиц спецтехники. "В случае необходимости будет увеличено количество пунктов оказания помощи", - подчеркнул Клименко.

Министр также поручил провести работу по оценке экологической угрозы.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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