На Херсонщині підтоплені 29 населених пунктів, евакуйовані понад півтори тисячі людей - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Херсонщині внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтоплено 29 населених пунктів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
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"Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією. Евакуйовано понад 1560 людей. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня", - написав Клименко у Facebook.
Деталі
З його слів, ку регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки. "В разі необхідності буде збільшено кількість пунктів надання допомоги", - наголосив Клименко.
Міністр також доручив провести роботу з оцінки екологічної загрози.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.