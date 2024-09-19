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На Харьковщине вторые сутки продолжается масштабный лесной пожар: тушить сложно из-за заминирования

На Харьковщине вторые сутки продолжается масштабный лесной пожар: тушить сложно из-за заминирования

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:23  •  2147 просмотра

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На Харьковщине вторые сутки продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи. Тушение осложняется заминированием леса и ветром, привлечено 85 спасателей и 24 единицы техники.

В Харьковской области вторые сутки продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи, тушение осложняется заминированием леса и ветром, сообщили в ГСЧС Украины в четверг в соцсетях, пишет УНН.

На Харьковщине вторые сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на территории Высокоборского лесничества вблизи города Балаклея Изюмского района. На сегодняшнее утро огнем охвачена площадь более 700 га. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент угрозы населенным пунктам нет

- сообщили в ГСЧС.

Детали

Тушение пожара, по данным ГСЧС, «осложняется плотным заминированием леса и порывистым ветром, который способствует быстрому распространению пламени».

К пожаротушению привлечены 85 спасателей, 3 пиротехнических расчета ГСЧС, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі - ОВА18 сентября 2024, 12:49 • 11554 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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