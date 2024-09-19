На Харківщині другу добу триває масштабна лісова пожежа: гасити складно через замінування
Київ • УНН
На Харківщині другу добу триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії. Гасіння ускладнюється замінуванням лісу та вітром, залучено 85 рятувальників та 24 одиниці техніки.
У Харківській області другу добу триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії, гасіння ускладнюється замінуванням лісу та вітром, повідомили у ДСНС України у четвер у соцмережах, пише УНН.
На Харківщині другу добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Високобірського лісництва поблизу міста Балаклія Ізюмського району. На сьогоднішній ранок вогнем охоплено площу понад 700 га. Інформація про постраждалих не надходила. На цей час загрози населеним пунктам немає
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Гасіння пожежі, за даними ДСНС, "ускладнюється щільним замінуванням лісу та поривчастим вітром, котрий сприяє швидкому розповсюдженню полум'я".
До пожежогасіння залучені 85 рятувальників, 3 піротехнічні розрахунки ДСНС, 24 одиниці техніки, у тому числі пожежний потяг.
На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі - ОВА18.09.24, 15:49 • 12340 переглядiв