На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі - ОВА

Через масштабні лісові пожежі на Харківщині, зокрема в районі Андріївки на Ізюмському напрямку, евакуйовано близько 250 людей. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Зараз по області 14 осередків пожеж - фактично всі пожежі лісових масивів. Найбільш загрозлива ситуація на Ізюмському напрямку, а саме населений пункт Андріївка, туди фактично дійшла пожежа. Якщо зранку вона охоплювала до 5 га, то наразі пожежа охопила 40 га. В Андріївці вже розпочали евакуацію трьох вулиць, які найближчі до лісового масиву — це приблизно 250 людей