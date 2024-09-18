На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі - ОВА
Київ • УНН
Через пожежі на Харківщині евакуйовано близько 250 людей, особливо в районі Андріївки. 14 осередків пожеж охопили 40 га лісу, 600 рятувальників працюють над локалізацією вогню.
Через масштабні лісові пожежі на Харківщині, зокрема в районі Андріївки на Ізюмському напрямку, евакуйовано близько 250 людей. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Зараз по області 14 осередків пожеж - фактично всі пожежі лісових масивів. Найбільш загрозлива ситуація на Ізюмському напрямку, а саме населений пункт Андріївка, туди фактично дійшла пожежа. Якщо зранку вона охоплювала до 5 га, то наразі пожежа охопила 40 га. В Андріївці вже розпочали евакуацію трьох вулиць, які найближчі до лісового масиву — це приблизно 250 людей
За його словами, локалізувати вогонь у лісових масивах складно і небезпечно, адже ці території були під окупацією.
"По області в нас мобілізовані усі ресурси, ми розуміємо, що виклики є в середині. Тому, наразі 600 рятувальників працюють над локалізацією пожеж", - додав він.
Нагадаємо
У Харківській області продовжують вирувати лісові пожежі. Наразі вогнем охоплено близько 14 локацій в регіоні, більшість з яких на територіях, які можуть бути заміновані. Втім ситуація контрольована.