Из-за масштабных лесных пожаров на Харьковщине, в частности в районе Андреевки на Изюмском направлении, эвакуированы около 250 человек. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас по области 14 очагов пожаров - фактически все пожары лесных массивов. Наиболее угрожающая ситуация на Изюмском направлении, а именно населенный пункт Андреевка, туда фактически дошел пожар. Если утром он охватывал до 5 га, то сейчас пожар охватил 40 га. В Андреевке уже начали эвакуацию трех улиц, которые ближайшие к лесному массиву - это примерно 250 человек - рассказал Синегубов.

По его словам, локализовать огонь в лесных массивах сложно и опасно, ведь эти территории были под оккупацией.

"По области у нас мобилизованы все ресурсы, мы понимаем, что вызовы есть внутри. Поэтому, сейчас 600 спасателей работают над локализацией пожаров", - добавил он.

Напомним

В Харьковской области продолжают бушевать лесные пожары. Сейчас огнем охвачено около 14 локаций в регионе, большинство из которых на территориях, которые могут быть заминированы. Впрочем ситуация контролируемая.