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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

В Харьковской области враг обстрелами убил 3 и ранил 9 человек за сутки

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 06:55  •  8169 просмотра

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В Харьковской области 3 человека погибли и еще 9, в том числе 3-летняя девочка, получили ранения в результате российских обстрелов, которые за минувшие сутки повредили жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства в нескольких населенных пунктах.

В Харьковской области в результате обстрелов российских войск за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 9 пострадали, а также были повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортные средства в нескольких населенных пунктах, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, с 22:14 по 23:00 серия обстрелов города Купянск. В целом повреждены частные дома и автомобили. Из-под завалов спасен пострадавший 36-летний мужчина. Погибли 64-летняя женщина, 58-летний мужчина.

В 16:39 произошел обстрел села Басово Богодуховского района. Частично повреждено складское здание сельского предприятия, здание клуба, здание библиотеки и линия электропередачи. Без пострадавших. В 16:25 произошел обстрел села Синельниково Чугуевского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В 10:00 российские войска совершили обстрел города Волчанск управляемой авиабомбой. Повреждены по меньшей мере 12 частных жилых домов. В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина. 67-летняя женщина получила травмы легкой степени, без госпитализации.

Синегубов сообщил и об ударе россиян в 00:06 8 марта по городу Чугуев из ЗРК С-300.

"Попадание в землю, в пределах жилой застройки. В результате обстрела выбиты окна в 9-этажном жилом доме. Поврежден фасад ТРЦ, банка, магазина, гостиницы, 13 автомобилей. Пострадали семь мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев", - рассказал он.

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В целом, по словам Синегубова, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковской области: Табаевка, Голубовка, Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка.

"За минувшие сутки враг дважды атаковал н.п. Синьковка, но без успехов для него", - сообщил Синегубов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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