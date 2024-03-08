На Харківщині ворог обстрілами вбив 3 та поранив 9 людей за добу
Київ • УНН
У Харківській області 3 людини загинули і ще 9, у тому числі 3-річна дівчинка, отримали поранення внаслідок російських обстрілів, які за минулу добу пошкодили житлові будинки, інфраструктуру та транспортні засоби у кількох населених пунктах.
У Харківській області в результаті обстрілів російських військ за минулу добу загинули 3 людей, ще 9 постраждали, а також були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та транспортні засоби в декількох населених пунктах, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За даними Синєгубова, із 22:14 по 23:00 серія обстрілів міста Куп'янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік.
О 16:39 відбувся обстріл села Басове Богодухівського району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі. Без постраждалих. О 16:25 відбувся обстріл села Синельникове Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
О 10:00 російські війська здійснили обстріл міста Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації.
Синєгубов повідомив і про удар росіян о 00:06 8 березня по місту Чугуїв із ЗРК С-300.
"Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців", - розповів він.
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Загалом, зі слів Синєгубова, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка.
"За минулу добу ворог двічі атакував н.п. Синьківка, але без успіхів для нього", - повідомив Синєгубов.