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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине из-за обстрелов рф за сутки пятеро пострадавших

На Харьковщине из-за обстрелов рф за сутки пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 05:42  •  6739 просмотра

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За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 5 гражданских лиц, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Пять человек пострадали в результате российских обстрелов семи населенных пунктов Харьковской области за сутки, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

  •  15:35 м. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела повреждено остекление окон 12-этажных жилых домов, автосалона, магазина и дошкольного учебного заведения. Пострадала 81-летняя женщина, без госпитализации.
  •  21:30 Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Зеленая роща. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал 49-летний мужчина.
  •  15:50 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены две гражданские машины.
  •  15:39 Харьковский р-н, Дергачевская громада, с. Слатино. В результате обстрела разрушен 1 частный дом и 7 частных домов повреждены.
  •  10:25 Харьковский р-н., Дергачевская ТГ., с. Казачья Лопань. В результате сброса взрывного предмета с БПЛА по автомобилю получили ранения 76-летняя женщина и два 54-летних мужчины.
  •  10:25 Чугуевский р-н, Волчанская громада, с. Рубежное. В результате обстрела горел дом и хозяйственная постройка.
  •  09:40 Купянский р-н., Купянская ТГ, г. Купянск. Попадание БПЛА в автомобиль. Пострадал 65-летний мужчина.

Кривой Рог утром подвергся дроновой атаке рф: повреждена пятиэтажка10 октября 2024, 05:22 • 7448 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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