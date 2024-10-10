Кривой Рог утром подвергся дроновой атаке рф: повреждена пятиэтажка
Киев • УНН
Утром российские войска совершили атаку на Кривой Рог в Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате нападения было повреждено пятиэтажное здание.
Утром российские войска совершили дроновую атаку на Кривой Рог в Днепропетровской области, был поврежден пятиэтажный дом, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Утром российская армия атаковала Кривой Рог БпЛА. Повреждена пятиэтажка
Информацию, по его словам, уточняют.
Террористы обстреляли Днепропетровскую область: ранен мужчина, повреждены дома и техника10 октября 2024, 04:41 • 5621 просмотр