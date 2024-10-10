Террористы обстреляли Днепропетровскую область: ранен мужчина, повреждены дома и техника

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. К сожалению, 45-летний мужчина ранен. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Противник вечером и ночью нанес удары по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам, используя тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". В результате атак пострадали три частных дома, а также газопровод и линия электропередач. К счастью, здесь жертв не было.

Утром враг совершил атаку на Синельниковщину, попав в территорию агрофирмы. Пожар, возникший в результате обстрела, уничтожил деревянный склад, повредив также несколько грузовых автомобилей, легковушку и хозяйственную технику. В результате атаки ранен 45-летний мужчина, которого госпитализировали.

На данный момент в области продолжается воздушная тревога.

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