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Терористи обстріляли Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та техніку

Терористи обстріляли Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та техніку

Київ • УНН

 • 30800 перегляди

Окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Пошкоджено будинки, інфраструктуру та сільгосптехніку, поранено 45-річного чоловіка. В області триває повітряна тривога.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину. На жаль, 45-річний чоловік поранений. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Противник увечері та вночі завдав ударів по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах, використовуючи важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Унаслідок атак постраждали три приватні будинки, а також газогін і лінія електропередач. На щастя, тут жертв не було.

Вранці ворог здійснив атаку на Синельниківщину, влучивши в територію агрофірми. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, знищила дерев'яний склад, пошкодивши також кілька вантажних автомобілів, легковик та господарську техніку. Внаслідок атаки поранений 45-річний чоловік, якого госпіталізували.

На даний момент в області триває повітряна тривога.

На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади01.10.24, 09:30 • 12651 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
dniproДніпро

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