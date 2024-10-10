Терористи обстріляли Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та техніку
Київ • УНН
Окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Пошкоджено будинки, інфраструктуру та сільгосптехніку, поранено 45-річного чоловіка. В області триває повітряна тривога.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину. На жаль, 45-річний чоловік поранений. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Противник увечері та вночі завдав ударів по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах, використовуючи важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Унаслідок атак постраждали три приватні будинки, а також газогін і лінія електропередач. На щастя, тут жертв не було.
Вранці ворог здійснив атаку на Синельниківщину, влучивши в територію агрофірми. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, знищила дерев'яний склад, пошкодивши також кілька вантажних автомобілів, легковик та господарську техніку. Внаслідок атаки поранений 45-річний чоловік, якого госпіталізували.
На даний момент в області триває повітряна тривога.
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