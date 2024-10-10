Кривий Ріг вранці зазнав дронової атаки рф: пошкоджено п'ятиповерхівку
Київ • УНН
Вранці російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за допомогою безпілотників. В результаті нападу було пошкоджено п'ятиповерхову будівлю.
Вранці російські війська здійснили дронову атаку на Кривий Ріг у Дніпропетровській області, було пошкоджено п'ятиповерховий будинок, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка
Інформацію, з його слів, уточнюють.
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