На Харківщині через обстріли рф за добу п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали 5 цивільних осіб, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
П'ять людей постраждали внаслідок російських обстрілів семи населених пунктів Харківської області за добу, повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
- 15:35 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.
- 21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік.
- 15:50 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві цивільні автівки.
- 15:39 Харківський р-н, Дергачівська громада, с. Слатине. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.
- 10:25 Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.
- 10:25 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.
- 09:40 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Купʼянськ. Влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.
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