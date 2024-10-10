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На Харківщині через обстріли рф за добу п'ятеро постраждалих

На Харківщині через обстріли рф за добу п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 13482 перегляди

За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали 5 цивільних осіб, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

П'ять людей постраждали внаслідок російських обстрілів семи населених пунктів Харківської області за добу, повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами Синєгубова, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:

  •  15:35 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.
  •  21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік.
  •  15:50 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві цивільні автівки.
  •  15:39 Харківський р-н, Дергачівська громада, с. Слатине. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.
  •  10:25 Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.
  •  10:25 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.
  •  09:40 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Купʼянськ. Влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.

Кривий Ріг вранці зазнав дронової атаки рф: пошкоджено п'ятиповерхівку10.10.24, 08:22 • 13378 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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