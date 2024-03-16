В Харьковской области из-за ночной атаки рф "шахедом" есть повреждения критической инфраструктуры

В Харьковской области ночью из-за атаки российских войск ударным дроном типа Shahed есть повреждения объекта критической инфраструктуры. Накануне из-за удара вражеского БПЛА в регионе ранены двое мужчин. Золочев, где повреждена больница, по уточненным данным, россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

02:25 в селе Казачья Лопань Харьковского района попадание БПЛА "Шахед" по территории села. Поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам Синегубова, в целом за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Амбарное, Строевка, Стрелечья, Двуречная, Берестовое и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Барановка, Золочев, Покаляне, Петропавловка, Синельниково. В частности:

▪️ 20:27 в результате обстрела села Бугаевка Чугуевского района горела хозяйственная постройка. Без пострадавших.

▪️ 17:40 состоялся обстрел села Охримовка Чугуевского района. В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два мужчины 48 и 35 лет.

▪️ 16:20 по селу Золочев Богодуховского района россияне нанесли удары баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены 16 частных домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой помощи, четыре легковых автомобиля. Без пострадавших.

▪️ 16:10 произошел обстрел управляемой авиабомбой села Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.

"За минувшие сутки на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 вражеские атаки в районе н.п. Синьковка и Табаевка", - сообщил Синегубов.

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