Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов

Этой ночью российские оккупанты осуществили массированные удары ракетами и дронами по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

По данным Госспецсвязи, временно приостановлено телерадиовещание в Изюме и Лозовой Харьковской области, а также в Сумах, Шостке и Белополье Сумской области.

"Сейчас на поврежденных объектах Концерна РРТ работают ремонтно-восстановительные бригады, проводятся мероприятия для восстановления вещания. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Кроме физического уничтожения объектов инфраструктуры, враг пытается заглушить украинские радиостанции и спутниковый сигнал украинского телевидения.

"россия продолжает ведение информационной войны против Украины, пытаясь лишить украинцев доступа к правдивой информации и распространить свою пропаганду", - резюмировали в Госспецсвязи.