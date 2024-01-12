"Запрос от компании Медок": Госспецсвязи предупреждают об очередной вражеской кибератаке

Киберпреступники из группировки UAC-0050 запустили рассылку мошеннических электронных писем с тематикой "запросов". Об этом предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, передает пресс-служба Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

По данным экспертов, 9 января произошла рассылка писем с темами "запрос судебных документов" и "запрос". Сообщения злоумышленников содержат файлы-архивы, запуск содержимого которых приведет к заражению компьютера вредоносными программами RemcosRAT и QuasarRAT.

Впоследствии было зафиксировано массовое распространение писем с темой "Запрос от компании Медок" с вложением в виде RAR-архива "Запрос.rar" или ссылкой на его загрузку с сервисов Bitbucket или Google Диск.

Как и в предыдущем случае, запуск вложенных файлов приведет к установке в системе программы для удаленного управления Remote Utilities.

Напомним

Как ранее писал УНН, российские хакеры изменили свои методы и цели работы. Сейчас вместо того, чтобы разрушать нашу систему они стремятся найти доказательства своих военных преступлений.

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