"Запит від компанії Медок": Держспецзв’язку попереджає про чергову ворожу кібератаку

Кіберзлочинці з угруповання UAC-0050 запустили розсилку шахрайських електронних листів з тематикою "запитів". Про це попереджає урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, передає пресслужба Держспецзв’язку, пише УНН.

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За даними експертів, 9 січня відбулося розсилання листів з темами "запит судових документів" і "запит". Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами RemcosRAT та QuasarRAT.

Згодом було зафіксовано масове розповсюдження листів з темою "Запит від компанії Медок" з вкладенням у вигляді RAR-архіву "Запит.rar" або посиланням на його завантаження із сервісів Bitbucket чи Google Диск.

Як і в попередньому випадку, запуск вкладених файлів призведе до встановлення в системі програми для віддаленого управління Remote Utilities.

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