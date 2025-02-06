На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

На приграничных территориях Украины наблюдается уменьшение обстрелов. В частности, это связано с логистическими проблемами рф.

Об этом заявил спикер ОТГ «Северск» Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Относительно обстрелов приграничья. Вторые сутки подряд мы наблюдаем значительное уменьшение в количественном отношении именно по обстрелам. Оружие, которое враг постоянно применяет - в основном сбросы с беспилотных летательных аппаратов, также FPV-дроны различных систем. Из артиллерии - это минометы или ствольная артиллерия различного калибра. Также мы фиксировали за минувшие сутки, что враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами с вертолетов и управляемыми авиабомбами с самолетов, но в количественном значении уменьшение мы фиксируем по обстрелам. Это в основном причины у них логистических проблем и то, что мы наносим им удары именно по их территории - рассказал Мисник.

Также, по словам спикера, обстрелы имеют волнистую динамику: по несколько дней наблюдается увеличение обстрелов, по несколько - уменьшение.

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь 5 февраля Украину атаковали 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 104 беспилотниками, сбито 57 дронов в 9 областях, зафиксировано 42 беспилотника-имитатора. В частности, сбития фиксировались в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.