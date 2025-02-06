На прикордонні спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ”

На прикордонних територіях України спостерігається зменшення обстрілів. Зокрема, це повʼязано з логістичними проблемами рф.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Стосовно обстрілу прикордоння. Другу добу поспіль ми спостерігаємо значне зменшення в кількісному відношенні саме по обстрілах. Зброя, яку ворог постійно застосовує — здебільшого скиди з безпілотних літальних апаратів, також FPV-дрони різних систем. З артилерії — це міномети або ствольна артилерія різного калібру. Також ми фіксували за минулу добу, що ворог обстрілював некерованими авіаракетами з гелікоптерів і керованими авіабомбами з літаків, але в кількісному значенні зменшення ми фіксуємо по обстрілах. Це здебільшого причини у них логістичних проблем і те, що ми завдаємо їм ударів саме по їхній території - розповів Мисник.

Також, за словами речника, обстріли мають хвилясту динаміку: по кілька днів спостерігається збільшення обстрілів, по кілька — зменшення.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у ніч 5 лютого атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 104 безпілотниками, збито 57 дронів у 9 областях, зафіксовано 42 безпілотники-імітатори. Зокрема, збиття фіксувалися у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.