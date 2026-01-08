На фронте зафиксировано 275 боевых столкновений за сутки 7 января - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 275 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

В среду, 7 января, противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3282 обстрела, в том числе 66 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4529 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветковое, Чаривное, Зализничное, Рождественка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

Ситуация на отдельных направлениях выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях противник совершил три атаки и 89 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Терновая и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово.

На Славянском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Северска и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг атаковал 22 раза - в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии.

На Александровском направлении противник за вчерашний день совершил 15 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 40 атак россиян в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении враг совершил шесть попыток прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, девять боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 225 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 112 единиц автомобильной техники оккупантов - добавили в Генштабе.

Напомним

В ночь на 8 января россия атаковала Украину 97 ударными БПЛА, из которых 70 были сбиты. Зафиксировано попадание 27 дронов на 13 локациях.