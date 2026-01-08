На фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень за добу 7 січня - Генштаб

$42.560.14
49.800.29
ukenru
06:38 • 180 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 10019 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 21642 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 27769 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 22643 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 24158 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 25722 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 34780 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 28329 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29828 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
96%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дніпро без світла та води: прогнози щодо відновлення відсутні7 січня, 21:14 • 6270 перегляди
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води7 січня, 22:30 • 6492 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 14340 перегляди
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 4282 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto01:52 • 5890 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 26997 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 31918 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 34792 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 76233 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 113582 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Керолайн Левітт
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Кривий Ріг
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 14411 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 42706 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 62359 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 104559 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 95936 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Starlink

На фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень за добу 7 січня - Генштаб

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 275 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосував дрони-камікадзе.

На фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень за добу 7 січня - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

У середу, 7 січня, противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БПЛА противника.

Ситуація на окремих напрямках виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 22 рази - у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

На Олександрівському напрямку противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати оборону наших захисників в бік Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів минулої доби склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дев’ять бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 225 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки окупантів

 - додали в Генштабі.

Нагадаємо

У ніч на 8 січня росія атакувала Україну 97 ударними БПЛА, з яких 70 було збито. Зафіксовано влучання 27 дронів на 13 локаціях.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна