На фронте зафиксировано 132 боевых столкновения, самые интенсивные на Гуляйпольском направлении - Генштаб

На фронте произошло 132 боевых столкновения. Самым горячим остается Гуляйпольское направление, где силы обороны отбивают атаки врага и уничтожают технику и дроны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес два ракетных удара, двумя ракетами, 55 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4126 дронов-камикадзе и совершил 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Покровка, Прилипка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино. Одно боестолкновение на данный момент еще продолжается.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки и в районах Закитного и Дроновки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгороднего. Две попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 31 оккупант и 11 – ранены; уничтожено три единицы автомобильного транспорта, 10 единиц специальной техники, две пушки, один пункт управления БпЛА, поврежден один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильного транспорта, одна единица специальной техники, четыре пункта управления БпЛА и 45 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 167 БпЛА различных типов - отмечают в Генштабе.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах Сечневого и Тернового. Гавриловка и Великомихайловка подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Святопетровки, Варваровки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Чаривное, Зирница, Новоукраинка, Долинка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты атак не проводили, однако нанесли авиаудар по Беленькому.

На Приднепровском направлении попытки врага продвигаться вперед не зафиксированы. Авиаудару подверглась Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

