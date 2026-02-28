На фронті зафіксовано 132 бойові зіткнення, найінтенсивніші на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

$43.210.00
28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії28 лютого, 11:26
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58
Іран б'є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video15:33
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб16:27
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Україна
Весна 2026 рік - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Опалення
C-130 Hercules

На фронті зафіксовано 132 бойові зіткнення, найінтенсивніші на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 132 бойові зіткнення на фронті, з яких 37 відбулися на Гуляйпільському напрямку. Противник завдав 2 ракетних, 55 авіаційних ударів, застосував 4126 дронів-камікадзе та здійснив 2521 обстріл.

На фронті зафіксовано 132 бойові зіткнення, найінтенсивніші на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 132 бойові зіткнення. Найгарячішим залишається Гуляйпільський напрямок, де сили оборони відбивають атаки ворога і знищують техніку та дрони. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Противник завдав двох ракетних ударів, двома ракетами, 55 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4126 дронів-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення на даний момент ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Закітного й Дронівки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Дві спроби окупантів покращити своє становище ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено; знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога. Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів

- наголошують у Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районах Січневого й Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти атак не проводили, проте завдали авіаудару по Біленькому.

На Придніпровському напрямку спроби ворога просуватись уперед не зафіксовано. Авіаудару зазнала Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії28.02.26, 13:26

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна