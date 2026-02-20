На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений, уничтожено 970 оккупантов - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений. 19 февраля враг нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Кроме того, противник задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и совершил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 76 - из реактивных систем залпового огня.

россияне нанесли авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Великомихайловка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижевка, Зализничное, Долинка, Горькое, Копани Запорожской области.

Авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений с врагом. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 81 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг провел 13 атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Орехово-Васильевки, Федоровки и Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Затишок, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 14 атак, в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализничное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции украинских защитников в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 551 беспилотный летательный аппарат, 76 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 20 февраля россияне нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 107 вражеских беспилотников.