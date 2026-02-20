На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений, уничтожено 970 оккупантов - Генштаб

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25478 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 49988 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 29099 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 47689 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 29686 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 41769 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29441 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27024 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26339 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19495 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
0м/с
80%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Беларусь не получила визы для участия в Совете мира Трампа в Вашингтоне19 февраля, 21:28 • 13835 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 17241 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 23:04 • 10846 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 17032 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы01:28 • 11523 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 29333 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 47697 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 41775 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 40067 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 51469 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Музыкант
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 1532 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 2070 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 14050 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 25213 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 29500 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Truth Social

На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений, уничтожено 970 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 62 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений, враг нанес ракетный и 61 авиационный удар. ВСУ уничтожили 970 оккупантов и значительное количество техники.

На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений, уничтожено 970 оккупантов - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений. 19 февраля враг нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 61 авиационный удар, сбросил 196 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Кроме того, противник задействовал для поражения 4748 дронов-камикадзе и совершил 2453 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 76 - из реактивных систем залпового огня.

россияне нанесли авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Великомихайловка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижевка, Зализничное, Долинка, Горькое, Копани Запорожской области.

Авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений с врагом. Противник нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 81 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг провел 13 атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Орехово-Васильевки, Федоровки и Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Затишок, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 14 атак, в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализничное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции украинских защитников в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 551 беспилотный летательный аппарат, 76 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 20 февраля россияне нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 107 вражеских беспилотников.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Украина