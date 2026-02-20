$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 25428 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 49877 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 29056 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 47615 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 29661 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41729 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29422 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27018 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26333 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19489 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного та 61 авіаційного удару. ЗСУ знищили 970 окупантів та значну кількість техніки.

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. 19 лютого ворог завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Крім того, противник задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 76 - із реактивних систем залпового вогню.

росіяни завдали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

Авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в українську оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку противник двічі атакував позиції українських захисників атаки в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 551 безпілотний літальний апарат, 76 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 20 лютого росіяни завдали удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128 БПЛА. Сили ППО збили або придушили 107 ворожих безпілотників.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Іскандер (ОТРК)
Україна