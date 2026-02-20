На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. 19 лютого ворог завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, противник задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 76 - із реактивних систем залпового вогню.

росіяни завдали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

Авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в українську оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку противник двічі атакував позиції українських захисників атаки в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 551 безпілотний літальний апарат, 76 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

