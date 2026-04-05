На фронте за день произошло 108 боев, враг наиболее атакует на Покровском направлении – Генштаб

С начала этих суток произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, нанося систематическое огневое поражение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3534 дрона-камикадзе и совершил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, враг совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивной системы залпового огня, - говорится в сообщении.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших в направлении Старицы и Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских штурмов в направлении Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении украинские воины отбивали четыре штурма оккупантов в районах Ямполя, Закитного и Резниковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

Силы обороны успешно отбили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Муравка, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филиал. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 17 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной и девять единиц специальной техники врага, мотоцикл, одно укрытие личного состава, повреждены две артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БпЛА и 87 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 150 беспилотных летательных аппаратов различных типов - добавили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Зализничного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Варваровка, Цвитково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализничное, Новоселовка, Долинка. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг проводил три тщетные штурмовые действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Разлив и Зоревка оказались под вражескими авиаударами.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

